Manudos buscarán remontar la serie con el apoyo de su afición

Redacción – El técnico español de La Liga, Albert Rudé, avisa al Cartaginés previo a la Gran Final de vuelta y por eso deja claro que quieren ganar la copa número 31 del León y por eso prometen ir a muerte para que la copa se quede en el Morera Soto.

Rudé deja claro que desde que firmó con La Liga, la misión siempre ha sido salir campeón, por lo que en este juego decisivo promete hacer todo lo posible para que el León pueda rugir fuerte y así poder remontar el 1-0 en la ida realizada en el Estadio Fello Meza.

En el conjunto rojinegro se esperan variantes en la formación estelar, tal y como son la inclusión del hondureño Alex López, así como mantener en la titularidad a Miguel Ajú, que buscará resguardar de gran forma el marco de Alajuelense.

Pero el timonel erizo señala que la presión la ha vivido desde que llegó al cuadro manudo y por eso se ha trazado el objetivo de poder llenar de gloria al Equipo de su Gente, que jugará con un Morera Soto a reventar en busca de hincar a los brumosos.

Albert Rudé habló en conferencia de prensa y sostiene que en La Liga creen en la remontada, por lo que dejarán la vida para poder ganar la espera copa 31 del club.

«Yo cuando firmo el contrato para llegar acá a La Liga, el objetivo es ganar la 31 y no hay más que eso, no hay más. Entonces por eso tengo tantas ganas y tanta motivación, ilusión de poder darle a esta institución el objetivo primordial que se me ha pedido y esto no, nos engañemos al decir que ese es el objetivo y entonces, te debes a ese objetivo y te debes a la institución, queremos la copa 31 y vamos ir a muerte por ella.

Pero eso no significa que hay una presión extra, la presión es la que es y es una presión constante, que siempre está ahí y es ganar la 31, en la jornada 1, 22 o en el último partido del torneo es lo mismo y más bien, me crea motivación, ilusión y orgullo, la gente se está volcando en el apoyo y la gente sigue creyendo, el camerino está creyendo y el cuerpo técnico creyendo, que más necesitamos para levantar la 31″, afirmó Rudé.

Una caída en la Gran Final Nacional podría costarle el trabajo a Rudé, que llegó a La Liga por recomendación de Agustín Lleida, gerente deportivo del León.