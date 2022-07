Mensaje de condolencias por parte del mandatario se filtró en redes sociales.

Redacción – Rodrigo Chaves dio a conocer la tarde de este miércoles que los padres del joven asesinado la noche del pasado sábado, Marco Calzada, le hicieron llegar una carta que le terminó sacando las lágrimas.

Así lo reveló el presidente de la República en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que la nueva administración acostumbra a realizar a mitad de semana.

Espacio que el mandatario inicio con unas declaraciones en torno al homicidio ocurrido durante el fin de semana y que ha generado una gran tristeza en toda la ciudadanía.

Golpe sufrido por la familia del joven que terminó generando un gran pesar en el ocupante de la silla presidencial, quien le envió una muestra de apoyo a los padres del joven.

Misma que se terminó haciendo pública ayer martes en horas de la tarde, aunque Chaves deja en claro que esa no era su intensión.

Acción del presidente que fue respondida por Mario Calzada y Gabriela Valverde, padres del ahora fallecido, quienes le respondieron también por medio de una carta que le habrían pedido al mandatario hacer pública.

«Yo envié una carta que no esperaba que se hiciera pública, no era mi intensión, a don Mario Calzada y doña Gabriela Valverde simplemente expresando lo que yo como ciudadano sentí al ver esa perdida sin sentido y a nombre del pueblo de Costa Rica, como una muestra de solidaridad en un momento dificilísimo».

«Ellos tuvieron la enorme gentileza, fortaleza de contestar la carta, me la enviaron y me pidieron que la leyera públicamente, jamás voy a decir que no a una solicitud de esa naturaleza, al leer la carta se me salieron las lágrimas, y sí, yo también tengo lágrimas, porque todos los costarricenses tenemos eso, yo creo que la carta habla por sí sola», declaró el presidente de la República.