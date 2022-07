Solís tendrá como asesor a Paté Centeno

Redacción – En el cantón de Garabito están con la ilusión al tope por el proyecto en Liga de Ascenso con el equipo del pueblo, que tiene como misión formar y potenciar jóvenes con «hambre de triunfo» que tendrán como guía a Alonso «Mariachi» Solís.

El ídolo del Saprissa firmó por dos años con Garabito y con Paté Centeno como asesor, buscará llevar por buen camino este proyecto del conjunto con sede en Jacó.

La ilusión de Solís por este nuevo reto es total y por eso dio a conocer que ya está a pocos detalles de obtener su licencia A de entrenador, lo cuál refleja lo capacitado que está el estratega que a sus 47 años tendrá su primera aventura en los banquillos.

Este proyecto en Garabito tiene como finalidad formar nuevas promesas del fútbol nacional y que mejor que hacerlo con Solís como guía, que integró un cuerpo técnico con figuras como Wilson Muñoz como asistente y Paul Mayorga como entrenador de arqueros.

Según contó el timonel, su nómina está conformada en un 98% por jugadores de 16 a 21 años, el jugador más «viejo» que tienen es de 23 años. Aunque no descarta llevar jugadores de colmillo a su club, Solís le dará prioridad a jóvenes de la zona.

Alonso Solís habló en conferencia de prensa y dio a conocer detalles del proyecto que tendrá con el Municipal Garabito, que apunta a ser protagonista en segunda.

«Nosotros estamos avocados a tener jugadores jóvenes, el 98% del grupo tiene entre 16 a 21 años, tengo un jugador de 23 años como el mayor del grupo, es lo que tenemos y yo creo que más allá de la experiencia y sé que será importante, pero en jóvenes que tienen hambre de triunfo, hambre de ganar y de trascender, creo mucho en eso.

Más allá de la experiencia, creo que si hay un grupo unido y que todos tiren hacia el mismo lado, me refiero a todos como el pueblo entero de Garabito, me refiero a la junta directiva, cuerpo técnico y jugadores, porque en los clubes que he estado en algunos fui joven, en otros más o menos y después fui viejo, en los equipos ganadores que estuve estaban más unidos y todos nos importaba que le pasaba al compañero, creo que para mí eso es importante», afirmó Alonso Solís.

En Garabito va en serio con este proyecto deportivo, ya que en los próximos días abrirán una tienda en el corazón del cantón, donde venderás camisetas, gorras y hasta tasas alusivas a la institución de este bello pueblo de Puntarenas.