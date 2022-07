En La Liga no gustó enorme algarabía brumosa

Redacción – El veterano volante manudo, José Miguel Cubero, le envió un claro mensaje a los aficionados al Cartaginés, que celebraron como si ya fueran campeones, lo cuál ha generado que en La Liga ya están deseando para jugar la vuelta de la serie.

Cubero dejó saber su molestia al ver como todos los brumosos montaron su fiesta en el Fello Meza, luego de que ganaran con marcador de 1-0 tras un tanto de Jeykell Venegas, que generó una enorme algarabía en la Vieja Metrópoli.

Pero esa fiesta que montaron los blanquiazules no gustó para nada en Alajuelense, donde aseguran estar más fuertes que nunca para el segundo round de la Gran Final, en el cuál los manudos buscarán remontar la serie para darle una alegría al liguismo.

Es por ello, que Cubero confía que con el aliento de los liguistas puedan sacar adelante la faena y así apagar los festejos brumosos que le tocaron el orgullo al primer equipo de La Liga, que tomará esa fiesta del Cartaginés como una motivación.

José Miguel Cubero habló con Teletica Radio e intentarán poner sus condiciones en el partido que se realizará en el Morera Soto, con el fin de dar la vuelta olímpica.

«Ahora van para nuestra casa y el camerino después de lo que sucedió, si algo que ha pasado es que no nos hemos podido encontrar en uno de los tres partidos que tenemos contra ellos, ahora nos queda el último partido y no hay más, estamos muy deseosos y ahora nos vamos a recuperar para ver cuáles son las indicaciones del cuerpo técnico.

Acá en Cartago hay un ambiente de celebración, no sé que están celebrando, están irrespetando a La Liga, una institución muy grande y ahora nos toca a nosotros en nuestra casa para poner las condiciones del partido. Quiero aprovechar para invitar a nuestra afición, porque esto no ha terminado, faltan 90 minutos y no se puede celebrar antes», afirmó José Miguel Cubero a Teletica Radio.