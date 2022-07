El fotógrafo compartió que se encontraba feliz con su nueva pareja



Redacción– El fotógrafo Eloy Mora compartió en su página de Facebook una fotografía donde feliz presentaba a su nuevo amor.

“Conocí a esta chica hace un tiempo. No es artista, pero está llena de sensibilidad, no somos de mundos similares pero nos encanta compartírnoslos. No es perfecta, pero yo tampoco”, agregó Mora sobre su pareja.

Tras la fotografía muchos seguidores del fotógrafo le desearon buena suerte en esa nueva etapa, al igual que muchos lo juzgaron.

El domingo, Eloy realizó una publicación donde hablaba de cómo las personas juzgaban sin saber, mencionó algunos comentarios que recibió tanto él y su nueva novia, como su ex esposa Karina. Dicha publicación fue eliminada por el fotógrafo.

Mora había confirmado la separación con su ex esposa y madre de su hija, Karina Conejo, hace algunos meses, de la misma manera por una publicación en Facebook.