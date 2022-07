Zamora es referente en ataque del Santos

Redacción – Los últimos meses han sido complicados para el delantero del Santos, Frank Zamora, que pese a las adversidades que le ha tocado enfrentar no ve como una revancha el triplete conseguido ante Sporting, debido que solo hace lo que le gusta.

Desde pasar por LINAFA vistiendo los colores de Sarchí hasta ser rechazado por dos equipos de El Salvador donde realizó pruebas en busca de un contrato, el atacante encontró acomodo en el cuadro santista, gracias a Luis Fernando Fallas.

Esa oportunidad en el Santos está siendo bien aprovechada por el oriundo de Puntarenas, que ya se colocó como el máximo goleador del certamen con tres goles, gracias su fantástico triplete ante Sporting FC en un vibrante empate de 3-3.

💥 Frank Zamora aprovecha la primera oportunidad que tiene para adelantar a los guapileños pic.twitter.com/tBZSBP6mhi — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) July 24, 2022

Las anotaciones cayeron gracias dos certeras definiciones y de un grave error de Adonis Pineda, que le dejó el balón vivo al delantero de 30 años. Esos tantos fueron un enorme desahogo por Zamora, que es el referente en ofensiva de su club.

Tras firmar una actuación de 10 puntos, Frank Zamora habló con Tigo Sports y afirma que no le tiene que demostrar nada a nadie, por eso no ve como revancha su triplete.

«No veo como revancha mi triplete, solo hago lo que me gusta. Obviamente creo que no le tengo que demostrar nada a nadie, obviamente conmigo mismo sí, debo esforzarme más y dar más, obviamente demostrarle a mi hijo que soy capaz de muchas cosas», afirmó Frank Zamora a Tigo Sports.

🔥 ¡Doblete de Frank Zamora! El delantero aprovechó el error del arquero Luis Torres pic.twitter.com/qmWWhq2o1U — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) July 24, 2022

Santos sumó su primer punto del certamen. Los caribeños buscarán corregir detalles para festejar su primera victoria ante Guadalupe FC el próximo 30 de julio en la fecha 3.

Los guapileños buscan la mejor sintonía, ya que sufrieron la salida de jugadores claves como Pablo Arboine, Javon East y Luis Paradela que se fueron al Saprissa.