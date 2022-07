Jero llegó al país en compañía de su esposa

Redacción – El famoso youtuber argentino, Jero Frexias, reconoció que Costa Rica será su segunda selección en el Mundial de Catar 2022, ya que no se puede quedar sin apoyar a la denominada «Matagigantes» en la Copa del Mundo de la FIFA.

Freixas llegó a Costa Rica este 4 de julio en compañía de su esposa José de Cabo, con quién realizar los vídeos con temática de fútbol y mucho humor.

Este matrimonio de argentinos llegó al país, gracias a Sporting FC que los invitó y que a inicios de junio les envío los uniformes de local y visita al sudamericano, que ha hecho varios vídeos mostrando la camisa del club capitalino.

Según contó Jero, la eliminatoria de la Concacaf la siguió en su totalidad y en charla con su esposa le dejó saber su preocupación por ver tan abajo a La Sele, pero al ver como en las últimas fechas Costa Rica empezó a escalar posiciones se llenó de gran alegría.

Incluso, el argentino señaló que en el repechaje hizo un vídeo en apoyo al país, ya que realmente se identifica con la Tricolor y por eso también festejó el pase al Mundial, señalando que se quería teletransportar a suelo tico para celebrar la clasificación.

Desde la óptica de Jero Freixas, Costa Rica está en un grupo complicado con Japón, España y Alemania, pero confía que la Matagigantes salga a relucir una vez más.

«Yo venía siguiendo las eliminatorias de la Concacaf y veía que Costa Rica estaba ahí abajo de la tabla, estaba esperando que subiera y le decía a mi esposa, Costa Rica está por subir, en las últimas fechas que empezó a ganar y subir me dio mucha alegría, obviamente la idea era hacer un vídeo apoyando, la verdad que Estados Unidos y Canadá no me interesaban mucho, debo ser sincero.

Estuvimos muy pendientes del repechaje y ahora con mucha alegría, tienen un grupo muy duro pero hay que tener fe, son la matagigantes y van a ser nuestra segunda selección en el Mundial, vamos apoyar claramente», afirmó Jero Freixas a Tigo Sports.

Los ticos que deseen conocer a Jero y su esposa lo pueden hacer totalmente gratis este miércoles 6 de julio en el Estadio Ernesto Rohrmoser de Pavas a las 9:00 am.