Redacción- El 18 de julio se dará el reinicio del curso lectivo por lo que la Policía de Tránsito pide a los conductores que aumenten la prudencia a la hora de desplazarse. Esto debido a que aumentará la cantidad de tránsito vehicular y la necesidad de llegar a su destino podría generar la tentación de abusar de la velocidad.

“Quienes se han desplazado por la capital, en estos días, han notado que hay menos vehículos, justo por eso no se está aplicando la restricción vehicular, pero el lunes volvemos a la normalidad y al haber más automotores, aumenta el tiempo de traslado. Eso debemos contemplarlo y calcular cuántos minutos más debemos madrugar para no llegar tarde a nuestros trabajos, por ejemplo”, expresó Alexander Solano Quirós, Director de la Policía de Tránsito.

Además es importante que respeten el límite de velocidad máximo de 25 km/h en las zonas escolares, así como no utilizar el celular mientras conducen.

Asimismo loss conductores también deben cumplir con el uso de los dispositivos de retención de menores en los vehículos.

Por ejemplo en el caso de las motocicletas, el menor debe ir con casco y cinta reflectante y es ilegal llevarlos en ese automotor si tienen una edad por debajo de los 5 años. También es prohibido llevar personas, en cuenta niños, en “la barra” de la bicicleta.

No obstante, los conductores no son los únicos que tiene el deber de respetar las leyes sino también los peatones como no ir viendo el celular mientras se cruzan calles y menos escuchando música que dificulta prestar atención al entorno, y oír adecuadamente el tránsito, fue agregada como otra sugerencia, por parte del Director de la Policía de Tránsito.