Morados enfrentará a Cartaginés este domingo

Redacción- Jeaustin Campos reveló uno de los secretos para que Saprissa esté viviendo un gran momento futbolistico en el campeonato, tras un inicio lleno de críticas.

El Deportivo Saprissa parece haber encontrado su norte en el campeonato nacional y desde hace varias fechas se refleja en los buenos resultados y la alegría que tiene la afición con el equipo.

Siendo un gran momento para los morados, que habían iniciado con el pie izquierdo la temporada y donde incluso la afición comenzó a cuestionar a jugadores y cuerpo técnico.

Sin embargo, para Jeaustin Campos esto no le generaba una presión pues había que el mal momento no era para siempre por lo que no bajó los brazos y buscó la manera de volver a levantar al equipo.

«Creo que los resultados han sido contundentes no solo en la parte del marcador sino también en el rendimiento creo que hemos ido creyendo y eso para nosotros es un factor de motivación.

Después de la tormenta siempre hay un periodo donde hay una calma aparente y es donde más luces hay que encender, como le decía a los muchachos cuando teníamos el bache yo les decía a mi no me preocupa esto, me preocupa cuando estemos del otro lado.

A nuestra sociedad le cuesta ser constante en el éxito, nosotros hemos estado provocando ser más intensos en los entrenamientos y nosotros estar más encima de los futbolistas», afirmó el técnico morado, Jeaustin Campos.

Los morados tendrán que enfrentan al conjunto brumoso, que buscará resurgir ante los malos resultados y escalar posiciones en la tabla.

El enfrentamiento entre Cartaginés y Saprissa está pactado para este domingo a las 11:00 am en el estadio José Rafael «Fello» Meza.