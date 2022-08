Giacone salió molesto con el accionar del referí Steven Madrigal

Redacción- El técnico argentino, José Giacone salió muy molesto con el trabajo del silbatero Steven Madrigal, donde en apreciación de Giacone no les cobró un penal claro e influyó en el resultado al pitar un penal y mostrar dos tarjetas rojas condicionando a los josefinos.

Seguidamente, Giacone comentó que ahora con las nuevas reglas no se puede hablar de los árbitros y que es una situación muy difícil porque están lastimando el deporte.

Por otra parte, José Giacone en tono molesto resaltó que hay situaciones de juego que no se pueden tolerar y que si los van a seguir perjudicando mejor que les avisen y no se presentan a las próximas fechas del torneo.

Ahora pusieron una legislación o algo así que no podemos hablar de árbitro. Es muy difícil poder expresarse correctamente en esta situación. Me parece que está lastimando la parte deportiva. No es un problema de incapacidad arbitral había algo. No se puede tolerar. Todas las pelotas divididas iban para el Herediano, un penal que no fue a favor de ellos, un penal clarito a favor nuestro. Para mí están lastimando el espíritu deportivo. No es incapacidad, mejor que nos digan y no venimos a jugar», afirmó José Giacone en tono molesto.

#ConfereciaDePrensa || Jose Giacone "Es muy difícil para nosotros los que estamos y vivimos de esto, no se puede tolerar"

Posteriormente, el argentino dijo que jugar ante ante 14 es imposible, pero si hubiera sido 11 contra 11 habrían tenido posibilidades de derrotar a los florenses.

Ahora el siguiente juego de los aurinegros, será ante Guadalupe el domingo 21 de agosto a las 7:15 pm en el estadio Ernesto Rohrmoser, donde sin duda alguna este juego es de vital importancia para ambos clubes y sus aspiraciones.