Muchos morados han cuestionado con todo a Campos

Redacción – El entrenador del Monstruo, Jeaustin Campos, pide tranquilidad a la afición del Saprissa tras el irregular nivel del plantel morado, por lo que cree que los saprissistas deben estar unidos y contentos apoyando al club más grande del país.

Campos desea que los fanáticos al cuadro tibaseño apoyen con todo y no se dejen llevar por lo que dice la prensa deportiva sobre la institución, que en el inicio del torneo suma 5 puntos en cuatro fechas tras una victoria, dos empates y una derrota.

Esa situación tiene molesta a la afición, que en un gran sector se ha molesto por el irrespeto a jugadores de jerarquía como Christian Bolaños y Marvin Angulo, que ya no gozan de los mismos reflectores en la institución.

Pese a todo lo que se dice, Campos deja claro que no tiene ningún problema con ningún jugador de Saprissa, que más bien con él jugarán todos y no solo la argolla. Incluso, señala que cuando él está al mando es sinónimo de ser campeón y gloria morada.

Jeaustin Campos también defendió a Kevin Chamorro, a quién le ha dado gran confianza y es por eso, que el timonel envió un contundente mensaje para toda la afición del Saprissa, a la cuál le pide paciencia para poder trabajar en busca de la copa 37.

«Creo que esto más allá, que este servidor ha tenido su trayectoria acá en Saprissa o de jugadores valiosos o mundialistas que tenemos en el camerino más allá de eso está la institución, eso lo tenemos que respetar siempre. También salió lo de Kevin Chamorro, que hizo buen partido ante Cartaginés y ya se apagó ese incendio.

Chamorro puede equivocarse como lo hacemos todos en sus trabajos, pero creo que el saprissismo debe estar unido y contento, entiendo el cortoplacismo, entiendo la afición y entiendo los momentos emocionales si se gana o no, pero también un sector de la prensa deportiva se aprovecha para sacar millaje a todo esto, eso es un flaco favor que nos hacemos, quiero que toda la afición y obviamente tengan paciencia.

Pero quiero que entiendan que nadie está por encima de la institución y si hay alguien que ha respetado lo que es Saprissa he sido yo, siempre he sido muy profesional y honesto con mi trabajo, en la historia y de décadas hemos respetado esta gran institución, su historia, grandeza y afición, de hecho me ha tocado la bendición de cuándo hay un equipo llamado a ser campeón me han tocado nueve torneos cortos y de esos hemos ganado siete, entonces hay un alto porcentaje y por eso pido tranquilidad», dijo Campos.

Saprissa visita este miércoles 10 de agosto a San Carlos a las 6:00 pm.