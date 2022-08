Esto generó revuelo debido a que para muchos estas palabras fueron machistas de su parte

Redacción- Caracterizada por ser una mujer que dice lo que piensa sin pelos en la lengua, la famosa cantante mexicana Paquita la del Barrio criticó a las mujeres que se someten a cirugías plásticas para agradar a los hombres debido a que, en su opinión, «el hombre no merece tantos sacrificios».

“Que me refute quien sea, pero eso lo hace la mujer para gustarle más al hombre”, manifestó paquita para la entrevista del programa ‘Venga la alegría’.

Esto generó revuelo debido a que para muchos estas palabras fueron machistas de su parte. Sin embargo, no es la primera vez que la intérprete mexicana hace saber que no le gusta para nada las cirugías estéticas.

“Jamás pondría en riesgo mi vida por vanidad. Yo canto, no enseño, y la gente me va a ver por mis canciones, no porque esté buenota. Uno, a los 60 años de edad ya no se cuece al primer hervor”. Añadió la cantante de ‘Rata de dos patas’.