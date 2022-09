Zamora jugó todo el segundo tiempo ante Corea del Sur

Redacción – A sus 20 años, Álvaro Zamora cumplió su sueño de debutar con la Selección Nacional y por eso deja claro que ha madurado mucho, lo cuál le ayudó a cumplir con creces en el encuentro ante Corea del Sur.

Zamora no olvidará en su vida el encuentro ante los surcoreanos, debido que tuvo la oportunidad de ver acción tras ingresar a la cancha al minuto 46, luego de que Luis Fernando Suárez decidiera sacar a Gerson Torres para debutar al joven del Saprissa.

Pese a su juventud el oriundo del cantón de Belén, afirma que el juego ante los asiáticos que terminó 2-2 es de mucho aprendizaje y más para los juveniles, tal es su caso debido que aunque no tiene rodaje en la Tricolor no se achicó y mostró carácter.

Incluso, Álvaro participó en la jugada del segundo gol de La Sele obra de Jewison Bennette, ya que le sirvió un magistral pase bombeado a Anthony Contreras, que vio como el remate fue aprovechado a la perfección por el jugador del Sunderland inglés.

Álvaro Zamora afirma estar contento por su debut con la Tricolor y además señala que se siente bien, por eso buscará colarse en la lista para el Mundial de Catar 2022.

«Estoy muy agradecido con la selección y muy agradecido con todo. Le agradezco el atrevimiento al profe, el nos había dicho que todos íbamos a jugar, era un partido importante y de aprendizaje a nuestro juego para el Mundial.

Se cumplió un sueño a una buena edad, he madurado mucho a nivel de juego, cada vez que agarré la bola intenté hacerlo bien. Se los dije a todos los que me preguntaron, me ganó el compañerismo, mi intención fue dar el pase, fue cuestión de segundos y por dicha todo salió bien. Estoy muy contento y me siento bien, estamos desarrollando un buen nivel de juego», afirmó Zamora a Deportivas Columbia.