Aprovechando el tema del sujeto que acosa a Karina Ramos, el creador de contenido aprovechó para visibilizar que tanto hombres como mujeres acosan

Redacción– El youtuber de chismes Diego Bravo denunció públicamente ser victima de acoso, a través de una publicación de Instagram, donde expuso con fotografías a la mujer que se dedica acosarlo comentándole insultos en sus fotos.

Comentó que la mujer de apellidos Caballero, con la que nunca ha tenido contacto alguno, comenta con insultos todas su fotografías, ofendiéndolo principalmente por su orientación sexual.

Bravo mencionó que la mujer ha contactado a amistades de él para referirse sobre el creador de contenido por el hecho de ignorarla, cosa que ha hecho por miedo a salir afectado.

«Cuando hablamos de acoso, no siempre hablamos de hombres hacia mujeres, muchas veces como en este caso, hay mujeres que no respetan la integridad de los hombres! Muchas veces los hombres no denuncian, porque si lo hacen son objeto de burlas entre otras cosas», agregó.