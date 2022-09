Briceño prácticamente perdió las esperanzas de la clasificación brumosa

Redacción – El mediático arquero brumoso, Kevin Briceño, afirma que en el Cartaginés no deben ser ilusos con el tema de la clasificación, debido que los chances que se metan en la fase final del torneo está muy difícil para el actual Campeón Nacional.

Briceño afirma que en el cuadro blanquiazul no pueden engañarse con facilidad, debido que tras la caída de 3-1 ante Herediano complicaron de gran forma sus aspiraciones en el certamen, ya que se quedaron estancados en 12 puntos en 11 fechas.

A falta de cinco jornadas para el cierre de la fase regular, los de la Vieja Metrópoli necesitan ganar todos los encuentros y esperar resultados, lo cuál hace hace muy difícil ver al cuadro brumoso defendiendo su corona en el cierre del torneo.

Para el arquero de 31 años, Cartaginés tiene una realidad triste en el campeonato, ya que están lejos del segundo lugar del grupo que es Puntarenas FC, por esa situación para el portero blanquiazul lo ideal es cerrar de buena forma sin preocuparse por clasificar.

Kevin Briceño habló con AMPrensa.com y afirma que los puntos dejados en el Fello Meza les ha pasado la factura, debido que los complicó en sus aspiraciones por pelear por el bicampeonato nacional y por eso están al borde de la eliminación.

«Ya con el tema de la clasificación en Cartaginés no debemos ser ilusos, lo importante era sacar los tres puntos para estar más cerca de zona de clasificación y ya quedamos un poco rezagados, vamos a seguir luchando y no tenemos otra opción que luchar estos últimos partidos que nos quedan. Con la derrota tenemos una realidad triste, porque estamos un poco largo de puestos de clasificación del segundo lugar.

Entonces queda tratar de ganar los cinco partidos y si no es así, que a uno le quede la conciencia tranquila que dimos el máximo esfuerzo para buscar la clasificación, en un torneo que no esta cobrando la factura fueron los dos partidos al inicio que perdimos en casa, si hubiéramos ganado esos juegos estuviéramos con 18 puntos y no fue así, lo que queda es analizar que estamos haciendo bien o mal, creo que ya han pasado muchas fechas desde que inició el torneo y por ahí, un día sí y otro no, eso es complicado también», afirmó Kevin Briceño a AMPrensa.com.