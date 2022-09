Palabras de la comunicadora de profesión no sentaron nada bien en varios congresistas.

Redacción – Diputados de tres fracciones legislativas diferentes que integran la Asamblea Legislativa criticaron fuertemente a la congresista Pilar Cisneros la mañana de este jueves.

Los señalamientos hacia la jefa de la bancada del partido Progreso Social Democrático (PSD) se dieron por el discurso que la periodista de profesión emitió este mismo día en la sesión especial del Plenario Legislativo.

Misma que se llevó a cabo en la Plaza de la Artesanía, esto en el corazón del cantón central de Puntarenas, zona a la que llegó el Congreso para realizar una sesión para conmemorar a Juan Rafael Mora Porras y José María Cañas Espadilla.

Espacio en el que Cisneros tuvo la oportunidad de dirigirse hacia el pueblo de la provincia número 6 del territorio nacional, mismos a los que les dirigió un discurso que terminó siendo criticado por otros legisladores.

Puesto que la diputada del partido oficialista le pidió a los puntarenenses dejar de quejarse por las condiciones y el abandono en el que se encuentra la provincia.

Además, la congresista también retó a los puntarenenses para se atrevan a dejar «la pobreza por la riqueza».

Declaraciones que no sentaron nada bien en los diputados Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Ariel Robles, del Frente Amplio (FA); y Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP).

«Las soluciones no vendrán del cielo pero tienen que venir de quien decidió gobernar este país, quien dijo que podía gobernarlo, no viene por parte de ustedes puntarenenses, no es responsabilidad de ustedes los índices de pobreza, ni el subdesarrollo en el que están, no es que ustedes no han aceptado riqueza en lugar de pobreza, no acepten eso, no está bien, es responsabilidad de quienes dijeron que iban a gobernar y que lo podía hacer, no lo permitan puntarenenses, cuentan con todo el apoyo de nosotros», declaró Rojas.