Chamorro vive un gran momento deportivo

Redacción – El arquero del Monstruo, Kevin Chamorro, pasó de recibir las críticas de la afición morada a ser una muralla en el arco del Saprissa, donde se ha consolidado como dueño de la portería del equipo más ganador del país.

Chamorro está viviendo días de elogios en el cuadro morado, gracias a su notable rendimiento bajo los tres palos, donde en los últimos seis partidos solo ha permitido un gol, lo cuál habla bien de su rendimiento deportivo.

Para el oriundo de Sardinal, Carrillo, Guanacaste, siempre ha sido fuerte en la parte mental, lo cuál le ha permitido seguir fuerte pese a los cuestionamientos, que a lo largo de su carrera lo han hecho crecer como persona y jugador.

Los números de Chamorro son dignos de aplaudir, debido que suma solo cinco goles permitidos en ocho juegos disputados, donde ha dejado su valla en cero cuatro veces.

En las redes sociales, muchos saprissistas resaltan la gran comunicación que tiene Chamorro con sus compañeros, con los cuáles les basta un silbido para acomodar su zaga. Incluso, Aarón Cruz ya está recuperado de su lesión, pero Jeaustin Campos lo banqueó.

Kevin Chamorro vive las mieles de la felicidad en el Monstruo y en charla con los medios de comunicación, el arquero del Monstruo señala que le ha permitido estar en un gran momento deportivo en el campeonato.

«Siempre he sido fuerte mentalmente, el que no esta para las críticas no puede jugar fútbol y cuando jugaba en San Carlos pasé año y medio en la gradería, seguí luchando hasta que me dieron la oportunidad, ahora año y medio esperando jugar en Saprissa, creo que lo estoy haciendo de la mejor manera, eso se basa en el trabajo de cada día. El primer defensa es Paradela y Javon, gracias al trabajo de ellos llegan pocas bolas, con los defensores nos conocemos con un silbido», afirmó Kevin Chamorro.