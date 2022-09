Majo Ulate no es celosa según el “Macho”

Redacción– Mauricio Hoffman aseguró que su novia, la maquillista María José “Majo” Ulate, no es celosa, luego de que en el programa “De Boca en Boca” conversarán acerca de que las parejas de los participantes de Dancing with the Stars, eran los que se llevaban las consecuencias.

En el programa, Montserrat del Castillo le pregunta al presentador sobre lo que haría él si fuera Majo quien llegara oliendo a su compañero de baile.

“Si fuera al revés, que María José está bailando en Dancing y llega oliendo al bailarín, tras de eso los jueces les dicen ‘es qué hay que tener más conexión’, conociéndote”, le menciona del Castillo.

A los que Hoffman respondió muy seguro de que María José no le ha chistado, que ella ha entendido completamente toda la parte de interpretación de la experiencia.

No solo en el programa se comenta este tipo de conversaciones, ya que en redes sociales, los ticos dan sus comentarios al respecto del presentador y su compañera de baile Alhanna Morales, ya que se les ha visto en diferentes ocasiones muy juntos.

Sin embargo, Mauricio dejó claro que su novia no es tóxica y que simplemente se lleva muy bien con su compañera.