Asegura que lo halagan al compararlo con los bailarines originales

Redacción– Luego de la presentación de Mauricio Hoffmann y Alhanna Morales, este domingo en Dancing with the Stars, surgieron diferentes comentarios acerca de que la coreografía de ambos había sido similar, casi igual, a la de unos estadounidenses hace 10 años.

Tras los comentarios, Hoffmann dijo lo que sentía tras el cuestionamiento de muchos ante la similitud del baile, el cual le dio la nota perfecta de la noche.

«Nosotros usamos esta herramienta y formamos esta puesta en escena. Ustedes no saben, de verdad, el rato que invertí en sentarme a ver esta referencia de contemporáneo para asimilar los movimientos del bailarín que la interpretó, para que me quedara lo más parecida posible. Yo todos los domingos trato de verme como un bailarín profesional, aunque no lo soy y estoy muy largo de serlo, pero lo intento con mucho esfuerzo», mencionó a De Boca en Boca.

Además mencionó que lo halagan cada vez que lo comparan con el bailarín, ya que él está dando lo mejor de sí mismo en la pista de baile.

Aclara que el baile es similar, más no igual, y que lo que destaca es la dificultad del baile, lo cual es de destacar, ya que se trataba de una coreografía un poco compleja.