Dijo “Cerveza” en vez de “Certeza”

Redacción– La periodista de Canal 13, Carolina Medina se equivocó en pleno discurso del 15 de septiembre desatando una ola de memes al respecto.

Rápidamente un video donde Medina dice “Cerveza” en vez de “Certeza”, se hizo viral en las redes sociales, donde muchas personas han generado chistes y comentarios.

Comentarios como, “el que tiene sed en cerveza piensa”, “pasará a la historia, jamás la olvidarán”, “con el calor es lo que quería tomarse”, fueron los que se ven en el video, entre otros.

La periodista no se lo tomó a mal y salió a hablar hacer a del tema.

“Ayer metí la pata y quería que la Plaza de la Democracia me tragara, me equivoqué y una sola letra me hizo resbalarme dije cerveza en lugar de certeza, claro en el acto oficial del 15 de setiembre”, escribió en su Facebook ante el acontecimiento.

Además, aseguro que reírse de uno mismo debe de de una habilidad que se debe desarrollar.