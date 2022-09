Vídeo de felicitación se hizo viral en redes sociales

Redacción – El extremo izquierdo panameño del León, Freddy Góndola, dio detalles de su relación con el famoso delantero brasileño del Real Madrid, Vinícius Junior.

Góndola celebró el pasado 18 de septiembre su cumpleaños número 27 y por medio de las redes sociales se viralizó un vídeo, en el cuál el atacante merengue se le ve felicitando al canalero de Alajuelense, generando un mar de comentarios.

#JugadorRexona || Freddy Góndola cuenta cómo fue que llegó el saludo de cumpleaños de Vinicius Jr. jugador Del Real Madrid. || 🔥 🇧🇷 🥳 pic.twitter.com/W4TZFRfbd4 — FUTV (@FUTVCR) September 22, 2022

Ese vídeo que dura solo seis segundos hizo que muchos creyeran que era reciente, pero en realidad no es así, debido que data desde hace varios meses atrás. Incluso, se dio cuándo Góndola aún estaba en el Deportivo Táchira de Venezuela.

Aprovechando que conoció un amigo cercano de Vinícius jugando la Copa Libertadores de América con el cuadro venezolano, el canalero llegó al delantero merengue.

En charla con FUTV, Góndola dio detalles sobre su relación con el ariete del poderoso Real Madrid, con el que tuvo hasta una videollamada donde pudo conocerlo.

«Ese saludo es bastante anterior, fue cuando jugaba con Deportivo Táchira en la Copa de Libertadores, me hice amigo de Rodiney, se llama y juega como lateral, le dije que Vinicíus me regalara un saludo y con su humildad me lo hizo. Rodiney me pasó su Instagram, me pasó el WhatsApp y creo que Vinícius le había metido un gol al Betis y empezamos hablar, justo hizo una videollamada y me metió un par de segundos, ahí lo conocí y eso fue todo», afirmó Góndola a FUTV.