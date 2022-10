Coito afina detalles para buscar eliminar al Saprissa

Redacción – El técnico uruguayo del León, Fabián Coito, espera que el juego de la semifinal de vuelta sea un partido de alto calibre con un gran espectáculo, gracias a la enorme calidad de los jugadores de La Liga y Saprissa.

Coito espera con muchas ansias el compromiso que se vivirá en La Cueva, donde los manudos buscarán la clasificación tras el 0-0 en el primer round de la serie.

Desde la óptica del entrenador, todo apunta para que este viernes 14 de octubre se viva un gran encuentro en San Juan de Tibás, ya que por lo hecho por ambos equipos hace prever que las emociones estarán a tope dentro de la cancha.

Este Clásico Nacional será el último de Bryan Ruiz en su carrera deportiva, por lo que en La Liga buscarán darle una gran alegría al capitán rojinegro de 37 años.

Fabián Coito habló en conferencia de prensa y afirma que sus jugadores lo darán todo en la cancha, en busca de salir adelante ante un Saprissa que también calidad.

«Por la calidad de futbolistas que hay en el campo y por lo que han hecho en este torneo, nos hemos ganado los dos el derecho de estar entre los cuatro mejores, nos toca enfrentarnos y luchar por un lugar, creo que si va ser un buen espectáculo, yo soy muy competitivo y me desbordo en el carácter, pero lo he controlado con este gran plantel de jugadores, que lo que hay que hacer para un partido es dar todo dentro del campo y no lo de afuera, que podemos hacerlo influir en el resultado deportivo y entonces, tengo mucha confianza y creo que vamos a enfrentar un gran rival, así que seguramente será un gran partido de fútbol», afirmó Fabián Coito.