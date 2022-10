Brumosos cosecharon un pobre 35% de rendimiento

Redacción – El reconocido timonel brumoso, Geiner Segura, afirma que su equipo tuvo más verdades, que excusas a lo largo del Apertura 2022, donde Cartaginés fracasó en sus aspiraciones de defender su corona en el certamen tico.

Segura destacó la explicación que dio Willy Gálvez, reconocido doctor deportivo, que en un medio de comunicación dio detalles de lo vivido por el Campeón Nacional, que tuvo que lidiar con muchas lesiones a lo largo del certamen.

Muchos bautizaron al timonel del Cartaginés como el rey de las excusas, lo cuál disgusta al estratega debido que considera que si tuvieron que vivir una serie de adversidades donde resaltaron hasta una cantidad importante de expulsados.

Geiner Segura cosechó un pobre 35% de rendimiento en el campeonato, donde lo único que hicieron fue dar pena y por eso no es casualidad que hayan quedado eliminados en la primera fase. Pese a ello, el DT dice que aprendió mucho de lo vivido este torneo.

«Willy Gálvez, reconocido doctor, dio una explicación muy científica en un medio de comunicación, en un medio escrito también que hablaba del tema, Cartaginés tuvo más verdades, que excusas en el torneo. Creo que es muy difícil sobre todo, porque no sé si habrá otro torneo como este en la historia del fútbol tico, porque este torneo cambió mucho por lo del Mundial, entonces hubo menos fechas y acabó todo más rápido, pero no me cabe la menor duda si se da un torneo igual y en algún momento quedamos campeones nuevamente, donde me toque vamos a trabajar por objetivos grandes y esta experiencia me va servir de mucho, es un aprendizaje que no lo podemos tirar, es lo que nos regala la adversidad porque la vida sigue», afirmó Geiner Segura.

Los de la Vieja Metrópoli cerraron el campeonato con un total de 17 puntos en 16 fechas, luego de un total de cuatro victorias, cinco empates y siete derrotas.