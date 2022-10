Hondureños buscarán la hazaña en la casa del León

Redacción – El entrenador argentino del Real España, Héctor Vargas, espera que el arbitraje de la semifinal de vuelta ante Alajuelense sea correcto y así poder buscar la hazaña en la casa de los manudos este martes 11 de octubre.

Vargas sostiene que el primer gol de La Liga en la visita a San Pedro Sula fue en offside, por lo que considera que ese tanto hizo que el juego de ida cambiara y por eso los manudos se aprovecharon de eso para irse al ataque y ganar 0-3 el primer round.

A pesar de que la diferencia de goles es de tres, en la máquina aurinegra no se dan por menos e irán al Morera Soto en busca de una épica remontada y así agrandar su historia ante los clubes ticos, ya que en fases pasadas eliminó a Cartaginés y Herediano.

Héctor Vargas habló en conferencia de prensa y espera que el arbitraje en La Catedral sea justo para ambos equipos, con el fin de que se eviten polémicas.

«Simplemente tratar de intentar dar vuelta a un resultado, del cuál cambió su resultado a los 11 minutos con el gol que fue en offside y Concacaf se lo da a Freddy Góndola, que era la persona que estaba en offside y entonces, eso nos cambió porque no solo te revela el resultado, si no también de la manera que fue. Esperemos que la situación sea diferente, esperemos que el arbitraje sea correcto y poder darle vuelta al resultado, que siempre yo me baso en la palabra de que no hay nada más peligroso que alguien que no tiene nada que perder, entonces está la posibilidad de intentarlo y porque no, lo vamos a intentar», afirmó Héctor Vargas, timonel del Real España.

La vuelta de la semifinal de Liga Concacaf será este martes 11 de octubre a las 6:00 pm en el Estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela.