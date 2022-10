Vargas se negó a darle méritos al León

Redacción – El técnico argentino del Real España, Héctor Vargas, asegura que ojalá le dieran al equipo hondureño un gol en fuera de juego como el que tuvo Alajuelense en la ida de las semifinales de Liga Concacaf.

Vargas se negó a darle méritos al León y Fabián Coito tras el triunfo erizo de 0-3 en San Pedro Sula, más bien mostró su inconformidad con el cuarteto arbitral liderado por el mexicano César Ramos, a quién cuestionó por dar por válido el primer gol erizo.

La anotación de Freddy Góndola no debía contar para el estratega sudamericano de la máquina aurinegra, debido que considera que el línea lo marcó como offside, pero el central que lo dio por válido generando un gran enojo en el líder del Real España.

Héctor Vargas habló en conferencia de prensa y atacó con todo a los árbitros del compromiso ante La Liga, por eso hizo un pedido especial para la vuelta de la serie.

«Si te dan un resultado y te dan un gol de offside de entrada, ojalá nos dieran en Costa Rica un gol en offside a favor nuestro y ahí vamos a ver que va pasar, no es fácil manejar a veces cuando te cobran o quedas pendiente, el línea mismo dice que es offside y no sé porque el central cobró el gol por válido, lamentó que César Ramos no haya tenido esa lucidez porque lo convalidó. Entonces de eso se contagian los futbolistas y por supuesto eso te distrae y te hace tener un marcador de esta manera, pero es parte del fútbol y la equivocación del ser humano», afirmó Héctor Vargas.