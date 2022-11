Borges es uno de los capitanes de la Tricolor

Redacción – El aguerrido volante patrio, Celso Borges, deja claro en La Sele tienen que hacer las cosas realmente bien si quieren vencer a Alemania, en un partido que promete grandes emociones de principio a fin en el cierre de la fase de grupos.

Borges es uno de los capitanes de la Selección Nacional, por eso resalta la valentía del grupo para recuperarse de un 7-0 ante España y vencer a Japón 1-0. Este último resultado tiene con la motivación al tope al cuadro patrio.

Desde la óptica del mediocampista de 33 años, la fortaleza mental es algo importante para la Selección Nacional, que se enfoca en sacar la tarea ante los teutones, que también llegarse el todo por el todo ante Costa Rica.

Celso Borges es consciente que la Tricolor debe potenciarse para el duelo ante los alemanes, a los cuáles deben hacer un juego realmente bueno para sacar la faena.

«El equipo entendió y no es fácil perder 7-0 en el primer partido, no es fácil reponerse pero habla bien de una fortaleza mental y colectiva basta bueno. Japón no es un partido perfecto ni mucho menos, aún tenemos mucho que mejorar, nos falta más profundidad y debemos tener más vocación en ofensiva, ahora se viene algo difícil, un partido con una selección histórica como Alemania que tiene buenos jugadores y juega muy bien al fútbol, acostumbrada a este tipo de juego, entonces tenemos que hacerlo realmente bien si queremos vencer a Alemania», afirmó Celso Borges a Deportivas Columbia.

El juego de la Tricolor ante Alemania está pactado para el próximo jueves 1 de diciembre a la 1:00 de la tarde hora tica en el Estadio Al Bayt.