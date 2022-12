Moya espera cambiar de aires en la nación asiática

Redacción – El reconocido delantero nacional, Jonathan Moya, revela que está a la espera de una opción en la primera división de Corea de Sur y así seguir su carrera en el país asiático, que recibió al ariete desde más de un año.

Moya se encuentra de vacaciones en suelo tico, luego de que sufriera un duro golpe con el FC Anyang de la K-League 2, con el que fracasó en su intento por ascender a la máxima categoría surcoreana al perder el Play-off.

Pese a ese golpe, el atacante de 30 años cosechó grandes números en la temporada que se resumen en 2 mil 559 minutos en 33 partidos sumando nueve goles y cuatro asistencias. Esas estadísticas demuestra la gran valía de Jonathan en tierras surcoreanas.

Al restarle un año de contrato todavía con el FC Anyang, Moya anhela con dar el salto a la K-League 1 y es por ello, que en charla con FUTV revela que está a la espera que una buena oferta para negociar su liberación y así cambiar de aires.

«Pensando en el futuro y lo que viene. Me resta un año de contrato en el FC Anyang y obviamente no cumplimos el objetivo que era ascender, entonces estoy esperando alguna opción que se me pueda dar en primera división de Corea del Sur y negociar con el club a ver si ellos aceptaría, estoy de vacaciones para regresar ya a la pretemporada, que inicia en enero y espera que ya a mitad de enero me vaya», afirmó Moya a FUTV.

Como buen liguista, Jonathan Moya visitó este 11 de diciembre el Estadio Alejandro Morera Soto, donde recibió muchísimo cariño de parte de la afición de Alajuelense.