Araya es de cuna brumosa

Redacción – El volante brumoso, Luis Ronaldo Araya, no olvida que Cartaginés pasó muchos años sufriendo de bullying por pasar muchos años sin ser campeones, por lo que ganar el torneo nacional y Torneo de Copa en este 2022 es soñado para el club.

Araya fue formado en la cuna blanquiazul, por lo que sabe muy bien lo que representa defender al Decano del fútbol de Centroamérica con el que está viviendo momentos muy dulces luego de soportar burlas y enormes tristezas.

Los brumosos se impusieron en la final del certamen copero al Herediano, que vio como los de la Vieja Metrópoli ganaron la serie 3-2 y así ganar su quinta estrella de este torneo que volvió a realizarse tras varios años de ausencia.

Este 2022 ha sido soñado para la fiel afición blanquiazul, que en el primer semestre del año ganó el título nacional tras 81 años de espera, por lo que terminar en diciembre ganando otro torneo oficial es algo que motiva a los comandados por Paulo Wanchope.

Luis Ronaldo Araya habló con FUTV y recordó como siempre sufrieron de bullying en la institución brumosa por causa de la sequía de copas que los atormentó.

«Muy feliz la verdad, la afición y Cartaginés sufrió de bullying muchos años por no ser campeones, que siempre el muñeco y ahora Dios nos da la bendición de ganar primero el Torneo Nacional y ahora el Torneo de Copa, eso nos tiene muy feliz y contento, agradecido con la familia Vargas que siempre me ha dado la confianza y yo trato de devolver en la cancha toda esa confianza que me dan», afirmó Araya a FUTV.