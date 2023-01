Queen V se presentará en la primera fecha de Picnic 2023

Redacción- Valeria Medina, más conocida en el mundo del espectáculo como Queen V se presentará este 28 de enero en Picnic 2023, como dj.

Esta es la segunda participación de Medina en el festival más grande de Centroamérica. Su primera presentación en Picnic la hizo el año pasado.

Queen V habló con AMPrensa.com para dar detalles de lo que será su participación en la primera fecha de este festival.

¿Cómo inició Valeria en esta industria ?

Desde pequeña he sido bailarina, entonces siempre he tenido un acercamiento con la música. Tengo mi propia academia, y soy coreógrafa. Por ahí cuando tenía 27 años entré a Dj Lab una escuela de djs en el país y fue así como inicié.

¿Qué esperas de esta segunda participación en Picnic?

Bueno a diferencia de la primera vez, este año siento más tranquila. Además llevo a los bailarines de mi academia. Este es un elemento difenciador de mi show porque además de mezclar, hay bailarines en el escenario.

¿En algún momento se sintió discriminada en este gremio, en el que predominan los hombres?

La verdad es que no, en mi caso no ha sido así, he tenido muy buena aceptación. Creo que también se debe a que yo ya tenía un espacio en la industria. Sin embargo, muchas veces algunos hombre intentan como sobrepasarse en los bares, eso es algo difícil muchas veces.

¿Qué consejo le envías a las mujeres que quieren ingresar en mundo o la industria de los djs?

Lo más importante para mi es creer en uno mismo, en sus habilidades y creo que todo se puede lograr, de la mano con el trabajo.

¿Cuáles son los planes de Queen V para este 2023?

Este año uno de mis proyectos es ir a Europa un tiempo y poder conectar con otros djs del mundo para aprender más de esta industria.