La custodia de los hijos de ambos, podría verse perjudicada.

Redacción– Desde que se reveló que Clara Chía, actual pareja de Piqué, no se encontraba bien tras el estreno de la nueva canción de Shakira, en la que le tira con todo a su ex, salieron los rumores de una aparente demanda.

Aparentemente, Clara Chía se habría refugiado en casa de sus padres, ya que la está pasando mal, mientras Piqué solo demuestra, en redes sociales, que si no puedes contra algo, únetele.

Sin embargo, los rumores de una demanda son falsos, ya que fuentes cercanas a la pareja revelaron que el abogado de Gerard Piqué le habría aconsejado no proceder ante la madre de sus hijos.

Todo esto ya que la letra de la canción no va en contra de la ley española y no menciona específicamente los nombres de ellos, por lo que no tendría sentido una demanda legal.

Pero ahí no acaba todo, ya que mencionan que Shakira va a tener que cuidarse más, ya que la custodia de sus hijos está muy reciente y podría verse perjudicada si así lo quisieran.

Lo que implicaría que Gerard Piqué podría tomar ventaja y ejercer acciones sobre la custodia de sus hijos, Sasha y Milan.