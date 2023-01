Redacción- Durante últimos días se dio a conocer la noticia de que un hombre, al llegar al aeropuerto de Estambul, había recibido una de las peores noticias de su vida: sus cuatro perritos habían sido perdidos por la aerolínea en la que viajó.

Sin embargo, la historia tuvo un final feliz y es que el hombre afectado subió una foto a sus redes sociales informando a todos que ya había encontrado a sus cuatro perritos.

No obstante, no ocultó la molestia que siente contra la aerolínea: “Podemos ver claramente el despropósito y el descuido que le hicieron a mis hijos, nuestras mascotas de cuatro patas no merecen este trato, no pueden ser tratadas como maletas u objetos”, escribió.