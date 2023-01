Segura recibirá su alta médica este 12 de enero

Redacción – Pese a dos años de terror por causa de lesiones, Ulises Segura sostiene que nunca ha valorado retirarse de los terrenos de juego.

Segura ha vivido una calvario con las dolencias, el cuál lo inició en la temporada 2021 de la MLS cuando aún era ficha del Austin FC, club con el que ni siquiera logró debutar ya que tuvo que ser sometido a un trasplante en su rodilla izquierda en abril de dicho año.

Austin FC dio de baja al volante, que fue fichado por Saprissa con los que jugó 331 minutos en nueve partidos del Clausura 2022 durante el primer semestre del año pasado, donde sufrió una nueva lesión que lo sacó durante más de seis meses de las canchas.

Aunque ha vivido meses complicados por una ruptura del ligamento cruzado anterior y meniscos, lesión que acabó con cualquier aspiración de actividad, en el Monstruo confían plenamente en su calidad y por eso optaron por renovar al mediocampista.

Los morados le ofrecieron un año más de contrato a Segura, que no dudó en aceptar. Se espera que ya reciba el alta médica este próximo jueves 12 de enero, donde ya estará entrenando normalmente con el plantel comandado por Jeaustin Campos.

Ulises Segura afirma que a pesar de los dos últimos años para el olvido que ha tenido, el volante de 29 años señala que todavía le queda gasolina en su carrera.

«Han sido difíciles los últimos dos años, ya que las lesiones me han golpeado mucho en mi carrera, pero lastimosamente también es suerte y a veces la vida no es como uno quiere, si no que como tiene que ser, en mi caso ha sido así pero siempre he sido valiente y fuerte. Estoy con mucha ilusión de poder volver y hacer las cosas bien. Jamás pensé en el retiro, tengo 29 años y todavía me queda mucho fútbol, la verdad he sido muy disciplinado toda mi carrera y aún tengo gasolina para más años», afirmó Segura a mariosegura.com.