Protegió la identidad de la mujer.

Redacción– Como toda madre, Glenda Peraza defendió a muerte a su hija, Kianny Berry, de una mujer que quiso ofenderla.

La empresaria compartió en sus rede sociales una serie de videos hablando sobre lo que esta mujer en su cuenta de Instagram le escribió.

«Yo aquí si no puedo, me pide disculpas a mi de la agresión que le hizo a mi hija, por favor señora, respetémonos, amémonos y respetemos los cuerpos ajenos», agregó.

Aparentemente, la usuaria de Instagram le comentó a Glenda que su hija no se parecía físicamente a ella, por lo que «Kiki» la había bloqueado, a lo que Peraza respondió.

Indignada, la presentadora mencionó que con su hija no se metiera, y que no le gustaban las comparaciones, hasta incluso, mencionó que no estaba del todo de acuerdo con los certámenes de belleza.

Recientemente su hija habló en redes sociales, respondiendo sobre si participaría en Miss Costa Rica.

La respuesta de la joven, de tan solo 20 años, dejó muy contentos a los ticos al mencionar que no se encontraba preparada aún, los cuales la catalogaron como muy madura y certera.