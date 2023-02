Argentino tiene al León cómo líderes e invictos

Redacción – El técnico argentino del León, Andrés Carevic, asegura que él personalmente es cauto pese al gran inicio que ha tenido La Liga, ya que asegura que apenas va el 30% del campeonato y aún no han ganado absolutamente nada.

Carevic tiene a Alajuelense viviendo un arranque de ensueño, ya que en ocho fechas contabilizan 20 puntos. Dicha cifra la alcanzaron tras golear por 5-0 al Municipal Grecia en el Estadio Alejandro Morera Soto, que vivió una fiesta en sus graderías.

La idea del sudamericano ha encajado a la perfección en los jugadores rojinegros, que desde la vuelta del estratega se han potenciado de gran manera e incluso se un equipo donde todos corren y meten en busca de ayudar al club a ganar siempre.

Personalmente, Carevic está muy contento por el gran desempeño del León y todo el staff de la institución, que aportan un granito de arena valioso en las aspiraciones del Equipo de su Gente, que poco a poco ha vuelto ilusionar a su afición en todo el país.

Andrés Carevic habló en conferencia de prensa y asegura que en Alajuelense son cautos, por eso también prefieren mantener los pies en la tierra juego a juego.

«Hay que ser cautos, va el 30% del campeonato y aún no hemos ganado nada, no hemos conseguido la clasificación y entonces, creo que mi personalidad también es un poco de tener cautela por el tema que no se ha definido nada todavía, en lo personal me siento contento junto con el cuerpo técnico y todo el staff que nosotros tenemos a nivel deportivo, todas las áreas del club que tenemos el apoyo que es sumamente importante, contento por el buen paso que tiene el equipo, pero como digo hay que tener tranquilidad y tener los pies sobre la tierra, agradecer a los jugadores y todas las áreas que trabajan duro para poder tener el equipo donde está hoy para poder desarrollar buen fútbol y seguir de la misma manera», afirmó Andrés Carevic.