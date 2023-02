Bejarano afirma que los hechos hablan por si solos

Redacción – El ex-árbitro nacional, Henry Bejarano, afirma que es lamentable todo lo que sucedido con los referís en los últimos días, por eso no esconde que se siente dolido por lo que pasa con el gremio el que fue parte durante más de 20 años.

Bejarano se retiró del referato a finales del 2022, luego de una curtida carrera impartiendo justicia. Pero eso no le quita su cercanía con los referís, labor que conoce muy bien ya que le ayudó a ser hasta gafete FIFA y muy conocido en el área por su labor.

Para el recordado ex-referí, la novela de los árbitros tras la filtración del chat de WhatsApp de los mismos diciendo que tendrían más mano dura contra Jeaustin Campos, debido que el timonel había llamado incompetente a Juan Gabriel Calderón tras el clásico.

Esa situación generó que Hugo Cruz, Pedro Navarro y otros más señalaran que era tiempo de darse a respetar, ya que están hartos de malos tratos. Eso generó preocupación en Saprissa que pidió una reunión urgente con Comisión de Arbitraje, Fedefútbol y Unafut.

A inicios del mes de enero, Bejarano dijo a amprensa.com que el arbitraje tico estaba podrido, ahora el tiempo le da la razón tras todo lo que se generado con los árbitros, que prometen ir hasta las últimas consecuencias legales.

Henry Bejarano ha seguido de lejos esta novela que se da con el gremio arbitral y en charla con AMPrensa.com afirma que le duele muchísimo todo lo que está pasando, por eso hace un llamado a la comisión para que verdaderamente se ponga a trabajar.

«Es lamentable todo lo que ha sucedido, estoy dolido como exárbitro o árbitro la verdad, los hechos hablan por sí solos, muy lamentable todo lo que sucedió. Esperemos que esto no se vuelva a dar por el bienestar del fútbol y por el arbitraje, por los mismos árbitros. Ahora como exárbitro me duele muchísimo y espero que si va haber una nueva Comisión de Arbitraje o van a dejar esta misma, se dediquen ya trabajar por los árbitros porque verdaderamente lo que estamos viendo jornada tras jornada no es bueno para el arbitraje», afirmó Henry Bejarano a AMPrensa.com.

Actualmente, Bejarano está lejos de las canchas como árbitro y ahora tiene más tiempo para compartir con su familia, así como continuar con su trabajo como Tecnólogo en Alimentos en la empresa de galletas Pozuelo.