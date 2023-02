Afirma que también volvería si Pilar Cisneros y otros diputados se lo piden

La exministra también elogió al presidente Rodrigo Chaves

Redacción- La exministra de Salud, Joselyn Chacón, habló sobre la opción de llegar a la Asamblea Legislativa que ha surgido tras su renuncia a la cartera.

Chacón aseguró en los micrófonos de Trivisión Canal 36 que solo llegaría al Congreso por dos motivos en concreto.

Según aseguró, la primera de las razonas sería si la patria la necesita como una más de las diputadas.

Por otra parte, la segunda razón sería si la jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático, Pilar Cisneros, se lo solicita en conjunto con sus compañeros.

«¿Que si me veo de diputada? Solo si la patria lo necesita en algún momento y me lo solicitan. Ahí voy a estar (…) Si es porque la patria me necesita y me llama doña Pilar porque me necesita y mis compañeros me necesitan, creo que sería egoísta y faltarle a la patria no hacerlo», dijo Chacón.

De igual forma, Chacón aseguró que, por el momento, le dedicará tiempo a su familia, la cual está muy contenta de que tendrá más tiempo para compartir juntos.

Como de costumbre, Chacón también se deshizo en elogios hacia el presidente Rodrigo Chaves y aseguró que «el nivel de presidente que tenemos en este país es de orgullo».