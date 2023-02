Marín pide que se cambie la regla Sub-20 en la primera división

Redacción – El técnico de Pérez Zeledón, Luis Antonio Marín, afirma que muchas veces el futbolista en Costa Rica no está bien formado a los 19 años de edad, por eso pide un cambio en la regla de minutos a jugadores Sub-20 en primera división.

Marín está inconforme con este reglamento que obliga a los clubes de la máxima categoría darle tiempo de juego a futbolistas menores de 20 años, ya que en caso de cumplir al final de la fase regular son sancionados con perdida de puntos.

Es por ello, que el líder del plantel de los Guerreros del Sur pide que se cambie la regla a Sub-21 y así poder usar también jugadores con 20 años de edad, los cuáles tiene en una buena cantidad en el cuadro sureño, que está plagado de nuevos valores.

Echando mano de su gran experiencia en el fútbol nacional, Luis Marín afirma que en países como Brasil, Uruguay o Argentina jugadores con 18 años ya están listos para irse para Europa, pero en caso de Costa Rica no es así, lo cuál es preocupante.

«La regla Sub-20 no está mal y estoy de acuerdo con la regla, pero siento yo que está muy baja, muchas veces el futbolista en Costa Rica no está bien formado a los 19 años y le falta todavía, si uno compara con argentinos, uruguayos y brasileños, posiblemente un jugador a los 18 años está listo para competir, pero a veces nosotros estamos con una regla que nos obliga a meter por meter porque si no te quitan tres puntos, a veces hay muchachos del alto rendimiento que están en el año 2003, que si sucede alguna emergencia los tengo que usar en el campeonato.

Por ejemplo, Keral Ríos tendrá su cumpleaños número 20 en marzo y ya no puedo usarlo, tengo que relegarlo para meter otro de 19, creo que la regla es buena pero hay que modificarle algo para nuestro medio, que sea Sub-21 para que los jugadores de 20 tengan espacio, debo pensar en otros que no están preparados todavía, tarda más nuestro jugador en madurar y debemos mandarlos a la guerra, con la regla estoy de acuerdo. El tema es bueno pero hay que hacerle unos arreglos», afirmó Luis Antonio Marín.