Abrió una caja de preguntas con sus seguidores

Redacción- María José «Majo» Ulate, la actual novia de Mauricio Hoffmann, desde el comienzo de su relación con el presentador ha estado en el ojo público de los ticos.

Esta vez, como de costumbre, la maquillista quiso hablar con sus seguidores, dejándoles una caja de preguntas en Instagram, para que resuelvan sus dudas.

Uno de sus seguidores, le preguntó sobre qué opinaba sobre los medios de comunicación que hablaban de ella, a lo que respondió.

«Ya me acostumbre a ir bajando en redes y que me salgan notas mías que yo ni había visto, es raro, pero estoy acostumbrada. Esto no quita que me parezcan unas babosadas de notas ya que de cualquier cosa cotidiana y sin importancia que yo comparta aquí con ustedes alguno de esos «periódicos digitales» hace toda una noticia», agregó.

Ulate también contó sobre la vez que compartió un video de Mauricio donde cantaba karaoke, y dijo no entender porqué salieron tantas noticias sobre eso.

Aparentemente, le molesta estar en el ojo público, sin embargo, cuenta con 287 mil seguidores en Instagram, y aún así, la maquillista comparte todo lo que piensa con sus seguidores, solo que para ella es algo básico y sin sentido.