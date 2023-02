Redacción- Familiares de las personas presas políticas de Cuba, Nicaragua y Venezuela, celebraron el reencuentro de 222 personas presas políticas de Nicaragua con sus familiares. Este reencuentro representa un significativo ejemplo de lo que busca lograr la campaña Latinoamérica Sin Presos Políticos.

Solo en la región aún hay más de 1,400 personas presas políticas, entre las cuales se encuentran; líderes políticos, religiosos, estudiantes, periodistas, artistas y personas defensoras de derechos humanos.

Estas personas son sometidas a tortura física y psicológica a pesar de no haber cometido delito.

“Yo la última vez que vi a mi papá en persona y que le di ese abrazo que nos estábamos despidiendo, nunca pensé que iba a ser el último abrazo en muchísimo tiempo. Y a veces pienso mucho en ese momento, cuando podía hablar con mi papá todos los días, nos llamábamos a menudo y anhelo mucho tener eso otra vez”, contaba Renata Holmann, hija del expreso político Juan Lorenzo Holmann, en un testimonio difundido recientemente como parte de la campaña.

Un nuevo video protagonizado por Ismael Boris, esposo de la presa política cubana Aymara Nieto Muñoz, y Claudia Morillo, esposa del preso político venezolano John Hader Betancourt, muestra los efectos que ha tenido en ellos el encarcelamiento de sus parejas.

Este potente encuentro nos da una lección del amor, resistencia y la solidaridad internacional entre las familias de presas y presos políticos que impulsan la campaña.

“Yo cada día me siento más enamorada de mi esposo: es un amor muy puro, es un amor muy bonito. […] El amor me ha enseñado que no importa la distancia física”, dice Claudia al recordar a su esposo.