Redacción – Jorge Luis Pinto sufre en el fútbol de Colombia: Deportivo Cali cae goleado por 3-0 ante Independiente de Santa Fe y se hunde en el último lugar del balompié cafetero, lo que le ha generado un mar de críticas al estratega.

La afición del Cali empieza a perder la paciencia con su entrenador, ya que fue goleado ante el Santa Fe que con un doblete de Hugo Rodallega en lo minutos 24 y 71, así como un tanto más de Neyder Moreno al 90+4.

Las excusas y discurso para tapar el pésimo rendimiento del Cali ha hecho que ya muchos aficionados pidan el despido de Pinto, que es consciente de la presión que tiene al ver en la tabla de posiciones en el último escalón de 20 clubes.

«Estamos tristes, estamos golpeados por toda la familia del Deportivo Cali, estamos golpeados. De mi continuidad pregúntele al directivo o al presidente, el día que yo decida me voy porque decida o quiera, se lo he dicho al presidente que no se preocupe por mí», dijo Pinto al ser cuestionado por la prensa cafetera.