Un actor reveló la información

Redacción– Belinda y Lupillo Rivera estuvieron en el ojo público durante un tiempo, luego de que surgiera el rumor de que se encontraban teniendo un romance secreto.

Hace unos días, el actor José Ángel Bichir, reveló que Belinda le exigió firmar un acuerdo de confidencialidad a Lupillo, para que no revelara detalles de su vida privada.

Ante el rumor, la revista People en Español acudió al cantante para preguntarle sobre el tema.

«Si me va a demandar no hay problema, nosotros solucionamos el problema rápido. No, fíjate que no, no tuve ningún acuerdo de confidencialidad. No tengo nada malo que hablar de Belinda y le deseo lo mejor del mundo», aseguró el mexicano.

Belinda ha sido juzgada por comprometer a su parejas a situaciones incómodas, ya que no es la primera vez que Rivera sale a dar la cara en su defensa.

Anteriormente, el mexicano y Christian Nodal se vieron envueltos en una polémica por la cantante española.

El hermano de Jenny Rivera y Belinda nunca hicieron pública su relación, sin embargo, lo que confirmó su romance fue el tatuaje que se realizó el cantante, de la intérprete de «Ángel» , mientras ambos eran jueces La Voz México.