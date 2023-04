Las autoridades cuentan con más refuerzo policial, y se amplió la zona de búsqueda para tratar de encontrar a la pequeña desaparecida

Redacción- Durante este miércoles las autoridades ya volvieron a reanudar la búsqueda de la pequeña Keibril García Amador de nueve meses.

Sin embargo, según la información, cuentan con más refuerzo policial, y se amplió la zona de búsqueda para tratar de encontrar a la pequeña desaparecida.

Asimismo, agentes del OIJ, policías y cruzrojistas entraron de nuevo a la finca El Trapiche, en Juan Viñas de Cartago. Hay que recordar que, la menor se encuentra desaparecida desde el domingo, antes de medio día.

Principal sospechoso

El principal sospechoso de haber desaparecido a la bebé es un hombre llamado Hugo Casasola Salas, padrastro de la madre de la bebé y quien además podría ser el padre de Keibril, que pudo haber sido concebido a raíz de violaciones.

Hasta el momento Casasola Salas no ha dado declaración sobre dónde podría estar la bebé, no obstante, las autoridades temen que la pequeña ya no esté con vida.

Por otro lado, circula una fotografía del 2022 en dónde se puede apreciar a Casasola a la par del vehículo que está vinculado con la desaparición de la pequeña.