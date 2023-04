En Liga de Ascenso solo dos clubes pasaron las pruebas

Redacción – Comité de Licencias de la Fedefútbol no tendrá más paciencia con los clubes de la división de honor y por eso alista cierre masivos de estadios en la primera división, así como en la Liga de Ascenso.

Este ente informó a los clubes que pasado 31 de marzo vencía el plazo para que los estadios de los mismos cumplieran con todas las exigencias, que se necesitan para que los equipos estén debidamente cómodos en los partidos.

Hay estadios en la división de honor con problemas serios en su estructura y por eso varios inmuebles no podrían seguir siendo sedes de compromisos oficiales.

Incluso, algunos equipos han hecho ajustes pero parecen no ser suficientes para cumplir con Licencias que no avaló lo siguientes estadios:

Estadio Allen Rigioni / Grecia: Presenta diferentes irregularidades que hacen que deban buscar un nuevo inmueble para cerrar el torneo.

Estadio Carlos Ugalde / San Carlos: Arreglar distancia entre línea de fondo y las vallas. Deben achicar el terreno de juego para poder lograrlo.

Estadio Fello Meza / Cartaginés: Los brumosos cuentan con problema administrativo y estructural en su escenario.

Estadio Ebal Rodríguez / Santos de Guápiles: Corregir un problema en los marcos y actualmente la directiva trabaja en eso.

En caso de que no hagan las correcciones, los clubes no podrán ser locales en sus estadios en la fecha 20. De momento, la jornada del próximo fin de semana no corre riesgo, al menos las jornadas 18 y 19 se podrán jugar con normalidad.

Por su parte, de los ochos estadios que se usarán para los cuartos de final de la Liga de Ascenso, solo el Estadio El Labrador del Uruguay de Coronado y Estadio Edgardo Baltodano Briceño de Liberia tienen todo en regla. Los demás fueron desaprobados.

Esto es realmente preocupante, ya que Costa Rica es un país que ha asistido a seis mundiales, aún así parece que el fútbol es amateur por los grandes problemas que hay y por eso este pasado 12 de abril tomaron la decisión en Licencias de no soportar más.