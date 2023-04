Quiso reconocer su gran trayectoria musical

Redacción– Un emotivo mensaje de Shakira a Carlos Vives, asustó a todos sus seguidores, quienes creyeron que la colombiana se estaba despidiendo del cantante.

«Carlos, Eres el poeta que hace sus versos con la tierra mía. Un músico extraordinario y mas extraordinario aún tu corazón de amigo fiel. Artistas como tú aparecen cada mil años, por eso hoy queremos homenajearte. Lo que has hecho por nuestra Colombia , no lo han conseguido ni políticos, ni filántropos. Gracias por rescatar nuestro folclor, y recordarnos lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos ser. Tú le has llevado a niños, a ancianos, y a quienes no conocían nuestras costumbres, ni hablaban nuestro idioma un pedazo de nosotros en cada canto Y nos has recordado todo lo que valemos, Lo que que sentimos Y cuanto y con que fuerza llegamos a amar. Tu legado es invaluable porque nos representa a todos. Sigue construyéndolo por nosotros y vuela alto como un condor sobre la sierra! Te quiero amigo, te queremos todos!», agregó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

Para sorpresa de los seguidores de los colombianos, el mismo Carlos comentó la publicación, bajando los rumores de que hubiera fallecido.

Shakira quiso reconocer la trayectoria musical de su gran amigo, el cual cada que puede lo demuestra tanto en redes sociales, como en persona.