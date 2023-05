Campos le mandó una advertencia al Saprissa

Redacción- El entrenador rojiamarillo Jeaustin Campos, dijo en la conferencia de prensa previo a la vuelta ante Saprissa que tienen la capacidad de remontar la serie.

Campos, comentó que lo primero que tienen que hacer es no cometer los mismo errores que en el primer partido les costaron las dos anotaciones moradas.

Además, resaltó que sigue estando firme en su discurso de que Saprissa no ganó, sino que Herediano perdió debido a los gruesos errores cometidos por sus jugadores.

«Lo primero que tenemos que hacer es no cometer los mismos errores, sigo firme diciendo que ellos no ganaron, nosotros perdimos. Nosotros cometimos errores muy gruesos que nos costaron la victoria, pero también hicimos grandes cosas donde no pudimos capitalizar.

Ahora debemos reconocer que esos errores no pueden pasar y tenemos la capacidad para ir a remontar», afirmó Jeaustin Campos.

Seguidamente, Jeaustin dijo que también lograron hacer cosas muy buenas aunque no hayan capitalizado sus opciones.

Por otra parte, Campos cerró diciendo que deberán reconocer sus errores para ir al Saprissa a remontar la serie ya que tienen la capacidad para hacerlo.