Sosa tiene raíces pinoleras

Redacción – No haber sido convocado ni una sola vez a La Sele, José Sosa, lateral izquierdo de Liberia, asegura que no cierra la posibilidad de defender a la Selección de Nicaragua, nación a la que tiene chances de representar gracias a su madre.

Sosa tiene sangre pinolera, gracias a doña Ricarda Centeno -su mamá- que es oriunda del vecino del norte, lo cuál le da el chance al nacido en la Ciudad Blanca de jugar con Nicaragua, en caso que en algún momento se acerque la Fenifut.

Hace un tiempo, el ex-técnico pinolero Juan Vita se había contactado con José para convencerlo de vestir la Bicolor, pero después de ahí no habló más con algún miembro de la federación nica, pero en los últimos días ha vuelto hacer eco el nombre del jugador.

La calidad del futbolista del Municipal Liberia ha hecho que medios nicaragüenses recuerden a Marco Antonio «Fantasma» Figueroa, actual timonel de Nicaragua la opción de convocar a Sosa, quién es uno de los hombres de rodaje del club pampero.

Incluso, en el club liberiano el lateral comparte camerino con Richard Rodríguez, volante charrúa – nica que tiene en su currículo 19 juegos Clase A con los pinoleros. Eso ha hecho que José tenga mejores referencias del representativo centroamericano.

Pese a que no pierde la fe de ir algún día a La Sele, Sosa señala que no le cierra la oportunidad a jugar con Nicaragua, que hace unos días convenció al zaguero de Alajuelense, Juan Luis Pérez, a vestir la camiseta de la selección azul y blanco.

José Sosa conversó con AMPrensa.com y reconoce que le encanta el vecino del norte, por eso cree que en caso de ser llamado a la Selección de Nicaragua es algo que no descarta, ya que sabe que a su madre le gustaría verlo defender dicha nación.

«Sí, tengo raíces nicaragüenses. El ex-técnico de Nicaragua Juan Vita me contactó, pero todavía no he dicho sí o no, mi mamá es nicaragüense y si tengo la posibilidad de jugar con Nicaragua, pero hasta el momento nadie más me ha contactado. No cierro la posibilidad de defender a Nicaragua, tengo 28 años y me gustaría ir a la Selección de Costa Rica, pero que sea lo que Dios quiera, Nicaragua ha crecido mucho en fútbol.

A cualquier jugador le gustaría jugar Copa Oro, yo respeto mucho a Nicaragua, he ido varias veces a Nicaragua, me encanta Nicaragua y lo he platicado con Richard Rodríguez, que me ha dado excelentes referencias, entonces estamos valorando. Yo respeto a Nicaragua, si se da bien pueda y si no dejo todo en manos de Dios. No descarto la opción, pero si tendría que hablarlo con mi familia, pero sé que a mi madre le gustaría verme con la camiseta de Nicaragua», afirmó José Sosa a AMPrensa.com.

En el currículo de Sosa destacan pasos por Uruguay de Coronado, Jicaral, Cartaginés, San Carlos y Pérez Zeledón, actualmente está peleando el ascenso a primera división con Liberia, equipo de sus amores en el fútbol tico.