Redacción – Kendall Waston considera que la serie final ante La Liga aún no está del todo perdida aunque este jueves cayeron por marcador de 3-0 en el juego de ida.

La goleada a favor del cuadro rojinegro no inquieta de más al capitán de Saprissa, quien advierte que irán con todo el próximo domingo a remontar la serie.

Situación que en caso de ocurrir le terminaría entregando el bicampeonato a los morados, quienes esta noche no le hicieron ni cosquillas a un devorador León.

Cabe recordar que el equipo erizo requiere tendría que jugar tres partidos más para levantar la copa, debido a que los tibaseños fueron lideres de la fase regular, por lo que tienen garantizada una gran final.

«Esto no termina aquí, pero está en nosotros sacar el siguiente partido en casa, no hay nada imposible, entonces ahora desde mañana tratar de analizar bien lo que hicimos mal el día de hoy y que no vuelva a suceder», expresó Waston.