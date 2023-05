Quesada no cree que lo que diga Soto los vaya a desconcentrar

Redacción – El entrenador del Monstruo, Vladimir Quesada, rompió el silencio y señala que dichoso Jafet Soto que sabe tanto sobre el Saprissa, esto en alusión lo que dijo el florense sobre que Waston no está contento con la oferta morada para renovar su ligamen.

Quesada deja claro que esas cosas siempre se van a dar en el fútbol, más cuando es un equipo tan grande como el Monstruo, el cuál siempre buscan desconcentrarlo con la intensión de sacar ventaja dentro de la cancha.

Para el timonel del equipo más grande del país, que Jafet diga que Waston no está contento con la oferta de renovación que le presentaron los morados es algo que no los inquieta, ya que saben que el defensor de 35 años tiene una gran madurez.

Incluso, que Soto Molina señale que Herediano entraría en la puja por fichar al zaguero en junio es algo permitido por FIFA, por eso Vladimir Quesada habló en conferencia de prensa y le bajó el tono a lo dicho por el directivo rojiamarillo.

«Dichoso Jafet Soto que saben tanto de Saprissa, nosotros sabemos que esas cosas se van a dar y no es de ahora, no es solo en nuestro país, es a nivel internacional. No solo Herediano va mostrar interés por Waston, si no que por todos nuestros jugadores, eso quiere decir que tenemos buenos jugadores, que interesan en el país. San Carlos ha estado interesado en Waston y otros jugadores, eso es Saprissa. La FIFA lo permite y que bueno, sabemos que todas esas cosas se van a dar, pero nosotros estamos concentrados, Waston es uno de nuestros líderes, la madurez que va seguir mostrando habla mucho de eso», afirmó Vladimir Quesada.