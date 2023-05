Salas no pierde la fe de una hazaña del Monstruo

Redacción – El aguerrido volante morado, Youstin Salas, deja claro que se visualiza ganando con marcador de 4-0 o 5-0 en San Juan de Tibás la vuelta de la final de la segunda ronda, ya que asegura que eso es el Deportivo Saprissa.

Pese al 3-0 de la ida realizada en el Morera Soto, donde Alajuelense se dio un tremendo paseo contra el plantel comandado por Vladimir Quesada, el mediocampista morado no pierde la fe de ver campeón al Monstruo el próximo domingo 21 de mayo.

Para el volante que se perfila para tomar el lugar que dejó David Guzmán tras su expulsión en La Catedral, lo primordial para Saprissa será seguir enfocado en lo que quiere, que es no ir a una Gran Final Nacional ante los liderados por Andrés Carevic.

Youstin Salas habló con AMPrensa.com y mandó un contundente mensaje a La Liga, con el fin de que tengan claro que Saprissa irá a dejarse la vida, ya que con el apoyo de su afición son más fuertes los jugadores del equipo más grande del país.

«La mentalidad de nosotros era ganar, pero no se dio. Ahora toca ir a nuestra casa a sacar los tres puntos allá, nos metieron tres goles, pero el equipo está enfocado en lo que quiere, en la casa de nosotros debemos ir a revertir eso. No queremos llegar a esa gran final, siempre lo he dicho. Me visualizo ganando 4-0 o 5-0, el Deportivo Saprissa es eso, si se da queremos la ventaja y no queremos llegar a eso, cuando el estadio está lleno nosotros en la cancha respondemos bien también», afirmó Youstin Salas.