Redacción- Un fuerte acercamiento del empresario David Patey -dueño de Trivisión canal 36- con los dueños de Multimedios revela que el estadounidense podría convertirse en el nuevo dueño de canal 8.

Desde hace varios días, se rumora que Patey estaría en negociaciones con las jefaturas de Multimedios, pero todavía no hay nada oficial.

Ante esta situación, AMPrensa.com contactó al carismático empresario de Liberia para consultarle directamente, sobre su interés en adquirir otro medio de comunicación en Costa Rica.

Fiel a su estilo, Patey respondió con franqueza a los rumores de manera cordial y feliz del crecimiento que ha tenido su actual proyecto Trivisión.

«Uno siempre tiene que hablar con la verdad. Los mexicanos de Multimedios me contactaron para ver si me interesaba comprar canal 5, y yo les dije vacilando ¿y el 8 qué? ¿Cuánto cuesta? Y ellos y ellos me preguntaron que sí realmente me interesa y eso generó una conversación, pero todo inició por canal 5 que también es de ellos», dijo Patey.

Multimedios llegó a Costa Rica en el 2015 y desde entonces se ha mantenido como un canal de una baja, pero fiel audiencia, con algunos momentos exitosos a la hora de competir con Teletica y Repretel.

Casi que desde su llegada, Multimedios hizo «yunta» con Tigo Sports y eso les permitió dará conocer más su marca por el futbol de la Primera División.

En cuanto a Trivisión, es uno de los proyectos televisivos más jóvenes del país. Canal 36 se ubica en Liberia, Guanacaste, pero desde hace un año abrieron oficinas en San José para competir como un canal nacional y no solo regional.

Desde entonces, el empuje de Patey y su equipo de trabajo -liderado por el experimentado periodista Jerry Alfaro- ha logrado abrirse un importante espacio en la audiencia.

«A mi sí me gustaría tener más medios de comunicación», asegura David Patey, también propietario del Ponderosa Adventure Park, reconocido lugar por sus jirafas, cebras y demás animales africanos.

Recientemente, Multimedios ha realizado cambios en sus operaciones en Costa Rica y algunas de ellas ahora se manejan desde casa matriz en México.

Ya en el pasado, otras empresas televisivas -como Azteca- han intentado en la televisión tica, pero sin resultados positivos.

¿Se convertirá «El Gringo» en el nuevo dueño del 8?